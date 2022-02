Nel mese di gennaio 2022 la variazione dell’indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è pari a 1,5. Il tasso tendenziale (4,8) è in aumento rispetto al mese di dicembre (3,7).

Si evidenziano di seguito le variazioni più rilevanti della categorie delle sottoclassi di prodotto all’interno delle 12 divisioni.

DIVISIONE ”Prodotti alimentari e bevande analcoliche”: in aumento, riso (0,9), farina e altri cereali (2,4), pane (0,9), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (4,4), altri prodotti a base di cereali (1,5), carne bovina (0,4), carne suina (0,3), carne ovina (0,9), pollame (3,2), altri preparati a base di carne (1,9), pesci freschi (1,6), pesci surgelati (1,4), frutti di mare freschi (3,9), frutti di mare surgelati (8,7), pesci e frutti di mare secchi (0,3), latte intero (1,3), latte scremato (2,1), latte conservato (1,5), formaggi e latticini (0,4), uova (3,2), burro (5,2), margarina e altri grassi vegetali (11,6), olio d’oliva (1,7), altri oli alimentari (1,3), frutta fresca (3,0), frutta secca (1,0), vegetali freschi (8,8), vegetali surgelati (2,7), vegetali secchi (2,1), patatine fritte (3,2), zucchero (2,5), confetture, marmellate e miele (1,9), gelati (3,5), salse e condimenti (2,8), altri prodotti alimentari n.a.c. (1,5), caffè (0,8), acque minerali (3,8), bevande analcoliche (1,7). succhi di frutta e verdura (1,4). In diminuzione: altri prodotti di panetteria e pasticceria (-0,4), cereali per colazione (-2,7), salumi (-1,0), altri pesci e frutti di mare conservati (-0,9), yogurt (-1,6), conserve di frutta e prodotti a base di frutta (-0,3), cioccolato (-3,4), confetteria (-4,9), alimenti per bambini (-0,4), piatti pronti (-0,4), tè (-2,3), cacao e cioccolata in polvere (-0,5).

DIVISIONE ”Bevande Alcoliche e Tabacchi”: in aumento alcolici e liquori (5,7), aperitivi alcolici (5,6), vini da uve (3,4), vini liquorosi (1,4), birre lager (0,2), sigari e sigaretti (0,3). In diminuzione: birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche (-1,0).DIVISIONE ”Abbigliamento e Calzature” : Nessuna variazione.

DIVISIONE ”Abitazione, acqua, energia e combustibili”: in aumento affitti reali per l’abitazione principale (0,2), energia elettrica (24,4), gas di città e gas naturale (15,9), idrocarburi liquidi (3,6), gasolio per riscaldamento (3,9).

DIVISIONE “Mobili, articoli e servizi per la casa”: frigoriferi, freezer e frigo freezer (0,2), lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie (1,7), apparecchi per cottura cibi (2,2), apparecchi per riscaldamento e condizionatori d’aria (0,2), apparecchi per la pulizia della casa (2,9), apparecchi per la lavorazione degli alimenti (3,2), macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili (8,8), ferri da stiro (5,2), altri piccoli elettrodomestici (2,5), piccoli utensili (0,4), altri articoli non durevoli per la casa (0,2), servizi domestici di personale retribuito (1,4). In diminuzione : prodotti per la pulizia e la manutenzione per la casa (-0,4).

DIVISIONE “Servizi sanitari”: In diminuzione prodotti farmaceutici (-0,1), test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (-2,8), altri prodotti medicali n.a.c. (-11,4).DIVISIONE “Trasporti”: in aumento automobili nuove (0,3), automobili usate (1,5), motocicli e ciclomotori (0,5), gasolio per mezzi di trasporto (0,3), benzina (0,5), altri carburanti (0,9), padaggi e parchimetri (0,1), trasporto marittimo (2,3). In diminuzione biciclette (-0,1), trasporto ferroviario passeggeri (-5,5), voli nazionali (-30,9), voli internazionali (-25,0)

DIVISIONE “Comunicazioni”: In aumento: altri servizi postali (0,3). In diminuzione: apparecchi per la telefonia fissa (-2,7), apparecchi per la telefonia mobile (-0,4).

DIVISIONE “Ricreazione,Spettacoli e Cultura”: in aumento apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (2,4), apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (0,4), apparecchi per il trattamento dell’ informazione (4,6), accessori per apparecchi per il trattamento dell’ informazione (1,5), prodotti per animali domestici (0,7), servizi ricreativi e sportivi – fruizione come spettatore (3,7), servizi ricreativi e sportivi – fruizione come praticante (0,3), musei, parchi e giardini (0,7), servizi di rilegatura e E-book download (1,8), giornali (1,5), riviste e periodici (0,7), altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (2,4), pacchetti vacanza nazionali (0,6), pacchetti vacanza internazionali (3,6). In diminuzione: altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (-4,7), altri supporti per la registrazione (-4,7), giochi e hobby (-1,5), cinema, teatri e concerti (-6,0), narrativa (-2,4).

DIVISIONE “Istruzione” : Nessuna variazione.

DIVISIONE ”Servizi ricettivi e di ristorazione” : In aumento ristoranti, pizzeria, bar e simili (0,7), fast food e servizi di ristorazione take away (0,1), alberghi, motel, pensioni e simili (10,0). In diminuzione: villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-1,4).

DIVISIONE “Altri beni e servizi” : in aumento apparecchi non elettrici (0,1) articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza (0,5), gioielleria (1,6), servizi di assistenza a domicilio (2,9), servizi assicurativi connessi all’abitazione (1,1), spese bancarie e finanziarie (0,2). In diminuzione: apparecchi elettrici per la cura delle persone (-0,9).