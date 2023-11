C’è una nuova grande sorpresa per il Natale a Bacoli: in città, infatti, sta arrivando la pista di ghiaccio.

Esattamente in Piazza Marconi, a due passi dalle Luci d’Artista avviate in Villa Comunale (clicca qui per saperne di più).

“Furono migliaia i bambini, i ragazzi, le mamme ed i papà che, durante le scorse festività natalizie, pattinarono sulla pista ghiacciata nel centro del nostro paese – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione -.







Vennero famiglie da tutta la Campania.

A pochi metri dal mare, sul Centro Storico, sotto la scuola elementare.

Chi verrà in città – prosegue il sindaco -, potrà godere non solo delle luminarie artistiche sul lago Miseno ma anche di questa fantastica attrattiva.

Vogliamo che siano festività di grande gioia – precisa ancora – un’opportunità turistica per l’intero territorio.

Ma – conclude il primo cittadino – sappiatelo: le sorprese non sono finite qui”.

Sono attese, quindi, nei prossimi giorni la presentazione e l’annuncio delle nuove ed attraenti attività che faranno da cornice alle festività nella città di Bacoli, alle porte di Napoli.