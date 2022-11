Il turismo spicca anche nella cittadina vesuviana di Portici, sita tra Napoli e Torre del Greco.

“Le strutture ricettive della nostra città -dichiara il sindaco Enzo Cuomo -, con circa 500 posti letto, hanno fatto registrare il sold out nel fine settimana di Ognissanti”. Infatti “5000 i visitatori al Museo di Pietrarsa – prosegue il primo cittadino – e 1500 circa ai Musa e nella Reggia di Portici”.

Dati, questi, come quelli che vengono ormai quotidianamente registrati anche ad Ercolano, che segnano una crescita a livello d’immagine e dell’economia locale da fare invidia, purtroppo, a cittadine limitrofe – tra cui anche Torre del Greco guidata dal sindaco Giovanni Palomba – che restano ancora a guardare e stentano a far decollare il loro nome almeno in termini di turisti e visite.

Ormai un dato è certo: la costa campana attira. Da Napoli a Sorrento è un via vai di turisti già da qualche anno.