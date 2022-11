La Banca di Credito Popolare, che fonda le sue radici nella cittadina di Torre del Greco, è presente alla sesta edizione del Salerno Boat Show, divenuto ormai appuntamento atteso per gli appassionati e gli operatori del settore.

La nautica da diporto si distingue come fiore all’occhiello del Made in Italy, apprezzata all’estero per la capacità di mettere a fattore comune l’eccellenza italiana nella meccanica, nella tecnologia, nel design, nel mobile arredo e nella componentistica.

E così, la Bcp vuole dare impulso al suo sviluppo affiancando l’iniziativa anche quest’anno. L’appuntamento è al porto turistico Marina d’Arechi (Salerno), fino al 13 novembre.