“È attivo il servizio di trasporto marittimo da Torre del Greco per Capri e Costiera Amalfitana (Amalfi e Positano) che funzionerà fino al 31 ottobre.

Previsto inoltre una riduzione sul prezzo per i cittadini di Torre del Greco. Un’opportunità di crescita e valorizzazione per il nostro territorio e, allo stesso tempo, un modo concreto per sostenere la valorizzazione del mare che passa anche attraverso queste iniziative”.

Lo ha dichiarato ieri Annarita Ottaviano, assessore al Comune di Torre del Greco e membro della giunta guidata dal sindaco Giovanni Palomba.

Intanto, sulle tariffe, ha preso posizione l’associazione “Per il Rilancio” di Torre del Greco che oggi ha dichiarato sui social network: “Il 1 aprile, in concomitanza con l’avvio della tratta che collega la città di Torre del Greco a Capri, penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, chiedevamo al Comune di e trasformarlo in risorsa per il territorio.

Abbiamo anche proposto l’idea di creare itinerari turistici che valorizzassero la città e trattenessero i turisti nelle nostre attività ricettive.

Per tutta risposta il ‘ , “” da Torre per Capri, penisola e costiera, invogliando così a lasciare Torre del Greco, anzichè vederla come meta d’approdo per l’estate. Ci siamo spiegati male noi o non hanno capito nulla loro???”.