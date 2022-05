Salvaguardare l’ambiente è un impegno che coinvolge tutti, siamo tutti chiamati a contribuire a mantenere vivo l’ecosistema del territorio per il benessere delle persone.

Un quadro politico completo e coordinato non è sufficiente, se non si basa sulle buone abitudini a livello di comunità.

Diventa pertanto centrale il coinvolgimento dei singoli cittadini, ed un ruolo cruciale è ricoperto dal coinvolgimento delle nuove generazioni, che si troveranno più di tutte a pagare il conto futuro del degrado ambientale che stiamo vivendo. Un cambiamento nelle abitudini delle generazioni di oggi è infatti decisivo per determinare il futuro che ci aspetta domani, di cui loro stessi saranno i protagonisti.

In una calda giornata di fine maggio, abbiamo condotto le classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “De Nicola – Sasso” di Torre del Greco sul Parco Nazionale del Vesuvio per un’attività di adozione e cura degli alberi donati dalla nostra Banca per rigenerare quelle aree devastate dagli incendi del 2017.

Ogni bambino ha avuto la possibilità di prendersi cura delle nuove piante, ed ognuno ne ha adottata una contrassegnandola con il proprio nome. Per i nostri giovani amici è stata una bella occasione di riflessione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e sull’importanza di adottare uno stile di vita ecosostenibile.

L’evento “Prendiamoci cura della nostra terra” rientra nelle attività organizzate nell’ambito del Festival della Cultura Creativa : le banche per i giovani e il territorio promosso da ABI e dedicato ai giovani tra i sei e i tredici anni.

L’edizione 2022 “La natura sa quasi tutto” dedicata al tema della sostenibilità è stata focalizzata sugli aspetti più strettamente legati all’Ambiente, per approfondire l’argomento con le nuove generazioni che fortunatamente dimostrano un interesse sempre maggiore.

Consapevoli della responsabilità nei confronti della collettività e verso le generazioni future, siamo impegnati in un percorso orientato alla mitigazione dell’impatto ambientale attraverso l’uso responsabile delle risorse e la diffusione della cultura alla sostenibilità.

Comunicato stampa BCP