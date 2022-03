Nella giornata del 24 marzo, a Palazzo Baronale, l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha assunto un’importante decisione a favore dei bambini e dei minori arrivati sul territorio dall’Ucraina.

“Abbiamo approvato in Giunta – dichiara Giovanni Palomba, sindaco della cittadina posta alle falde del Vesuvio – i servizi scolastici gratuiti di trasporto e mensa per tutti i minori ucraini accolti negli Istituti Comprensivi Statali del territorio cittadino”.

Un importante gesto, quello della Giunta corallina, in segno di aiuto e solidarietà per i tanti minori che sono arrivati e stanno arrivando nella cittadina del mare e del corallo poiché in fuga dalla guerra.