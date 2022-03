…Ma dove vivono i Cartoni? Sabato 26 e domenica 27 marzo torna l’avventura a Villa Bruno

Un fiume di persone, tra grandi e piccini, sabato e domenica scorsa si è riversato nei saloni prestigiosi delle Fonderie Righetti, in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, per assistere all’entusiasmante show di «Ma dove vivono i cartoni?». Effetti speciali, sorprese e grandi novità per la «Fabbrica del cioccolato», spettacolo interattivo basato su una rivisitazione della versione classica da un’idea di Aurora Manuele con il coordinamento artistico di Francesco Chiaiese.

Un’esperienza nuova e sorprendente: molte le famiglie che hanno partecipato anche in occasione della “Festa del papà” e tanti papà, appunto, protagonisti del viaggio interattivo stretti ai propri figli. Dopo una coinvolgente caccia al tesoro tra i giardini di Villa Bruno e dopo aver ricevuto l’agognato soldino d’oro, i bambini hanno ritirato la loro tavoletta di cioccolato con dentro il , grazie al quale hanno avuto accesso alla Fabbrica di Cioccolato.

Nei meandri della fabbrica più golosa del mondo i partecipanti hanno incontrato WILLY WONKA e i suoi aiutanti Umpa Lumpa che hanno raccontato tutti i segreti del magico mondo dei dolciumi. Infine i golosi visitatori hanno riscattato il mitico in cambio di un dolce bottino ed hanno assistito allo spettacolo teatrale tra lecca lecca e caramelle giganti! Per chi ha perso questo originale spettacolo si replica:

Quando? sabato 26 e domenica 27 marzo:

(spettacoli ogni ora dalle 10)

Dove? Fonderia Righetti a Villa Bruno, San Giorgio a Cremano (Na)

10€ a persona dai 3 anni (5€ il gustaticket da acquistare su sito di Ma dove Vivono i Cartoni?)

Info e prenotazioni: +39 327 254 0679

www.madovevivonoicartoni.it