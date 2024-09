L’Eav ha reso noto la seguente comunicazione che fa presagire un venerdì nero per i trasporti.

“Per il giorno 20 settembre 2024 – comunica Eav – la O.S. USB ha proclamato due azioni di sciopero, adesione a sciopero nazionale di 24 ore ed uno sciopero aziendale di 24 ore, aventi le seguenti motivazioni:

adesione a sciopero nazionale: “la sicurezza dei lavoratori e del servizio, il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia, un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili.”;

sciopero aziendale: “Organizzazione del lavoro Control Room”.







Durante l’ultima proclamazione di sciopero della citata O.S., avvenuta in concomitanza con sciopero di 24 ore proclamato da altra O.S., la percentuale di adesione è stata dell’11% (sciopero di 4 ore del 26/06/2024)

​Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”.

Inoltre, sul sito dell’Eav sono indicate ed elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia per tutti i servizi di trasporto interessati.