Da Padova a Napoli per visitare la città partenopea ma la sua visita non è andata nel migliore dei modi.

Una turista infatti, mentre era passeggio con il suo fidanzato, è stata colpita da un oggetto (probabilmente un vaso o una statuetta) caduto dall’alto mentre era in visita ai Quartieri Spagnoli, divenuto uno dei luoghi più gettonati da turisti e visitatori.

La donna, quindi, è stata portata con la massima urgenza presso l’ospedale del Mare per le cure del caso.







Le sue condizioni sono state subito gravi tanto da essere in pericolo di vita, sia per il colpo subito, sia per la perdita di sangue, sia per il punto del capo ove è stata colpita.

In ospedale si è recata anche l’assessore al Turismo Teresa Armato, appena arrivata la notizia dell’incidente avvenuto alla turista di Padova.

“Ho voluto essere qui e seguire da vicino la situazione apparsa subito grave e dare massimo sostegno e disponibilità ai familiari per qualunque necessità dovesse emergere in queste ore.

Siamo rattristati ed increduli per questo grave ed inspiegabile incidente del quale ancora non è chiara la dinamica. Sono in contatto costante con il sindaco che come tutti noi sta seguendo con apprensione l’evolversi delle condizioni della giovane”: così l’assessore Armato.

Le condizioni della giovane turista sono definite “gravissime” dai sanitari, per lei si è reso necessario un intervento delicato.

Nei Quartieri, intanto, sono iniziate indagini a tappeto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: purtroppo, non è ancora chiaro se l’oggetto fosse instabile o se vi sia stata una mancanza di cura da parte dei residenti o delle strutture.