L’imprenditoria a San Giorgio a Cremano non molla, anzi.

L’ultima attività è stata sponsorizzata sui social dal Sindaco Giorgio Zinno che ha reso noto: “Cari concittadini, ancora un altro imprenditore decide di investire nella nostra città, questa volta in un’attività di ristorazione. Ieri sera (Lo scorso 20 gennaio ndr.) ha aperto i battenti il ristorante-pizzeria Bagaria, in via Pittore 68. Una struttura con cui Salvio Esposito, 49 anni, intende unire la tradizione culinaria di famiglia con la sua passione per la poesia partenopea.

A poche ore dalla inaugurazione della sua attività che conta circa 150 posti, al chiuso e all’aperto, Salvio è già per tutti il pizzaiolo-poeta.

Mi ha raccontato infatti, di aver scritto oltre 200 poesie e di aver studiato la lingua napoletana, tanto da scegliere per il suo ristorante il nome “Bagaria” che, nel linguaggio usato dai musicisti e dai poeti della terra di Parthenope significa “confusione”, ma la cui origine greca identificava un luogo di ritrovo dedicato al dio del vino, Bacco.

Dopo oltre due anni di pandemia, Salvio ha trovato il coraggio di aprire il suo ristorante proprio a San Giorgio a Cremano, dove è nato e cresciuto, anche professionalmente.

Vanta esperienza infatti presso altri locali noti della città e poi presso il ristorante “Scusate il Ritardo”. Successivamente la decisione di ampliarsi e di investire in una zona centrale della città, con l’auspicio di far diventare Bagaria catalizzatore di momenti lieti e buona cucina.

Mi è piaciuta anche molto anche l’idea di voler coinvolgere i bambini e i diversamente abili nell’apprendimento dell’arte dei maestri pizzaioli attraverso laboratori che Salvio ha intenzione di organizzare all’interno della sua stessa struttura.

A lui vanno gli auguri e i complimenti per la capacità di aver messo a frutto la propria esperienza riuscendo a rinnovarla e contribuendo a rendere San Giorgio a Cremano un territorio ricco di idee, di luoghi di aggregazione e di persone legate alla città e alla tradizione”.