Torna anche quest’anno il festival di Sanremo, in diretta dal teatro Ariston ed in programma dall’1 al 5 febbraio 2022, sotto la conduzione di Amadeus.

Quest’anno al festival della canzone italiana ci saranno 25 artisti in gara, con 25 canzoni inedite, e un meccanismo di votazione rinnovato. Tra questi molti big e artisti di grande spessore.

Cinque saranno i personaggi femminili che sul palco affiancheranno Amadeus alla conduzione del Festival. Una per ogni serata.

Si tratta di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2022 saranno:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”.