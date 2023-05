Istituzione del senso unico alternato in via Curtoli per migliorare la viabilità della zona Nord della città, mantenendo le condizioni di sicurezza per i pedoni e i bambini diretti alla scuola Giovanni Paolo II.

È l’obiettivo del candidato sindaco Ciro Borriello, sceso in campo personalmente per risolvere l’annosa questione del collegamento tra via Beneduce e via Scappi.







“Ho effettuato insieme a tecnici specializzati un sopralluogo in via Curtoli per valutare la possibilità l’istituzione del senso unico alternato monte-valle, lasciando inalterate le attuali condizioni di sicurezza – evidenzia il candidato sindaco-.

L’idea è di procedere con l’installazione di due impianti semaforici, uno alla fine di via Beneduce e uno all’intersezione con via della Misericordia, in modo da disciplinare il traffico e snellire senza pericoli la viabilità della zona”.