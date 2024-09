Via al servizio a partire da lunedì 23 settembre e riapertura delle iscrizioni dal prossimo 30 settembre.

Doppia accelerata dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella in merito al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado.

La più significativa riguarda l’avvio, decisamente anticipato rispetto al passato, del servizio per coloro i quali (si tratta di quasi 500 studenti) hanno fatto richiesta nei tempi stabiliti dall’ente.







Un risultato che premia il lavoro portato avanti dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dall’ufficio guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino, che hanno operato affinché si potessero accettare le istanze già lo scorso mese di luglio.

Questo generale anticipo rispetto ai tempi abituali, ha permesso al Comune e alla ditta incaricata di svolgere il servizio di poter dare avvio alle tratte programmate a meno di due settimane dal suono della prima campanella.

Proprio in virtù di tutto questo, e per venire incontro alle esigenze di coloro i quali non sono riusciti a formalizzare l’iscrizione entro luglio, l’amministrazione ha deciso di riaprire le procedure di accesso al servizio di trasporto pubblico a partire da lunedì 30 settembre, in anticipo rispetto a novembre (data comunicata inizialmente).

L’ha fatto con un avviso redatto dall’ufficio pubblica istruzione nel quale viene spiegato che “le nuove richieste di iscrizione saranno sottoposte a specifica istruttoria ed accolte solo nei limiti dei posti rimasti eventualmente disponibili per ciascuna linea, secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza”, specificando che “le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Autoroute, accessibile all’indirizzo https://scuolabustdg.autoroute.it/portalecittadino/login” servendosi di Spid o carta d’identità elettronica.

Nel caso si abbia diritto alla riduzione della quota di iscrizione, sarà necessario caricare certificazione Isee 2024 in corso di validità.

Per tutti gli altri dettagli, è possibile consultare l’avviso presente nella sezione Urp Informa del sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) o rivolgersi allo sportello front-office appositamente istituito dalla ditta Angelino spa (che gestisce per conto dell’ente il servizio di trasporto scolastico) aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 in via Calastro 37.