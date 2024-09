Giovedì 19 settembre arriva ai Molini Marzoli di Torre del Greco (ore 21), il Canzoniere Grecanico Salentino.

Fondato in Puglia nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina.

L’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica del gruppo che reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della temibile tarantola.







“Meridiana”, ultimo album della band pubblicato nel 2021, è il racconto di un’unione, portata avanti in un anno difficile come il 2020, in cui il gruppo guidato da Mauro Durante si è impegnato in uno sforzo collettivo enorme.

I suoi formidabili compagni di viaggio Giulio Bianco, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Silvia Perrone, Giancarlo Paglialunga, Massimiliano Morabito si uniscono a lui come singoli ingranaggi di un unico orologio creativo, ognuno con le sue caratteristiche.