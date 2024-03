“Torre del Greco: Sanità Primo Diritto Garantito dalla Costituzione” è il titolo del convegno tenutosi ieri, 14 marzo, presso i locali del Circolo Nautico della nostra città , il cui Presidente è Gianluigi Ascione.

L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club di Torre del Greco, presieduto da Giovanna Romano, ed ha visto Ermanno Corsi come giornalista moderatore.

Protagonisti dell’importante incontro : Biagio Sorrentino ( ginecologo e Presidente di Zona del XX Distretto Lions), Andrea Tipo ( Primario di Pediatria al Santobono), Giuseppe Rizzo ( Presidente Associazione Pro Maresca), Ciro Bonajuto ( Primo Cittadino di Ercolano), Tommaso Pellegrino ( Consigliere della Regione Campania).







Dopo i saluti e l’introduzione della Presidente Giovanna Romano, Ermanno Corsi ha dato la parola ai relatori presenti, che, dal loro osservatorio di “addetti ai lavori”, hanno posto sul tappeto alcuni nodi problematici della sanità in Campania e in modo particolare a Torre del Greco.

Atto dovuto chiamare in causa l’Ospedale Maresca, o meglio ciò che oggi rimane di un’eccellenza sanitaria territoriale, quale è stata il nostro nosocomio.

Non nascono più bimbi a Torre del Greco, le unità mediche ed infermieristiche ospedaliere sono ridottissime ( l’esodo di personale verso strutture private è una realtà conclamata, anche e soprattutto per motivi economici), molti i reparti e gli ambulatori non in funzione ( ultimo chiuso in ordine cronologico il servizio di cardiologia). Ma la criticità più stringente e grave è senza dubbio il Pronto Soccorso, dove i cittadini sono costretti ad attese estenuanti per essere assistiti, mentre per ovvi motivi la tempestività di interventi medico-sanitari è prioritaria in un presidio d’urgenza.

“Noi vogliamo che il Maresca non solo esista ma sia funzionante ed offra servizi dignitosi alla popolazione del territorio”, queste le parole di Giuseppe Rizzo Presidente dell’Associazione pro Maresca, che lotta per questo da molti anni.

“La Pediatria è una branca di prossimità dell’assistenza sanitaria, raggiungere il Santobono in tempi rapidi purtroppo non è possibile da Torre del Greco o da Ercolano: necessario ripristinarla in loco”, ha affermato il dott. Tipo, sottolineando quanto sia affollato ed intasato il pronto soccorso pediatrico del Santobono.

Il sindaco di Ercolano ha indicato nel non arrivo di fondi adeguati uno dei principali motivi che non danno al Maresca la possibilità di essere di nuovo ciò che è stato in passato, ovvero un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria alla popolazione locale, in modo particolare per le città di Torre del Greco e di Ercolano.

Accorato quanto autorevole l’intervento del dott. Pedone, presente nel pubblico, che ha espresso la propria rabbia nell’essere stato testimone di un depotenziamento graduale ed inesorabile del nosocomio torrese, avvenuto, a suo avviso, per pure scelte politiche, senza tener conto della vastissima platea che ogni giorno si affida al presidio ospedaliero .

Tutte queste pesanti criticità sono state raccolte dal Consigliere Pellegrino, che, dopo un ascolto attento e partecipe, ha preso in carico quanto emerso dal convegno, impegnandosi ad essere portavoce in Regione di un situazione oggettivamente complicata ed inaccettabile.

Marika Galloro