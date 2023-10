Era stato uno dei cavalli di battaglia della recente campagna elettorale, quando nel programma presentato alla cittadinanza aveva puntato l’attenzione sulla necessità di puntare ad un progetto di riqualificazione delle aree dove si trovano le storiche piazzette.

Adesso dalle parole il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha deciso di passare ai fatti. E così nel corso dell’ultima seduta, la sua giunta ha approvato una delibera che di fatto sancisce un preciso atto di indirizzo “per la riqualificazione nel centro storico della sede stradale di via Falanga e strade adiacenti, comprese traversa Avezzana e largo Santissimo”. In particolare nell’atto, firmato dal vicesindaco Michele Polese, viene dato indirizzo al dirigente del settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, Antonio Sarnello, di “porre in essere i consequenziali atti di gestione propedeutici alla verifica e alla successiva progettazione” relativa appunto alle arterie dove insistono le storiche aree mercatali cittadine.







Come spiegato nella delibera, si parte dal presupposto che “nelle aree del centro storico è necessario implementare un progetto di riqualificazione e recupero” partendo da ciò che recentemente è avvenuto nella piazzetta adiacente la basilica di Santa Croce, dove sono stati inseriti “nell’arredo urbano, elementi architettonici che hanno come filo conduttore la storia e la tradizione della città di Torre del Greco”. Tutto questo tenendo nella giusta considerazione in fatto che “è obiettivo dell’amministrazione riqualificare ai fini del rilancio del centro storico e del riassetto del decoro urbano” le arterie dove insistono le piazzette.