In considerazione della nota prot. 33124 del 18.06.2022 con la quale la AQUAE s.c.a.r.l. ha chiesto una ulteriore proroga dei lavori in via Prota a Torre del Greco, a fine di consentire il prosieguo dei lavori già in corso di esecuzione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2478 del 20 Giugno 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA PROTA – tratto interessato dai lavori – divieto di transito per veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate sino al giorno 30 Luglio 2022.