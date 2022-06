Fino al 30 giugno si svolgerà presso la sede dell’Associazione Pax Cultura Italia di San Giorgio a Cremano, in via San Giorgio Vecchio 67 (negli spazi dell’Erboristeria La Nuova Terra), la prima mostra di arti figurative, scultura e poesia a cura degli allievi della Scuola di art therapy, “la Fonte della Bellezza” una delle poche scuole in provincia di Napoli che utilizza l’arte come tecnica di sostegno e sviluppo delle capacità relazionali.

L’esposizione è composta da 56 opere d’arte, tra quadri, manufatti, fotografie e scritti, realizzati durante i corsi e quindi frutto di percorsi di arteterapia. La mostra è a cura di Francesco Borrelli, presidente dell’associazione ed è patrocinata dalla Città di San Giorgio a Cremano.

E’ visitabile dal lunedì al sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

L’arte ha sempre avuto un effetto benefico e curativo, oltre ad essere fattore di aggregazione e valorizzazione dei propri talenti e del territorio.

“La nostra città – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – è fucina di artisti e le realtà associative sono sempre state vivaci e propositive.

Complimenti a Pax Cultura Italia perchè, oltre all’arte promuove lo spirito di servizio verso il prossimo e l’educazione alla non violenza come progetto di vita personale, familiare e comunitario”.