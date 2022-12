Reso noto percorso della processione del carro trionfale dell’Immacolata 2022 in programma l’8 dicembre a Torre del Greco, dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Ecco il percorso che la Vergine farà per le vie cittadine, portate a spalla dai fedeli:

P.zza S. Croce – via S. Noto – via Roma – Via V. Veneto – 1 a Tr. V. Veneto – Corso Avezzana -Piazza M. D’Africa – Via G. Marconi (tratto compreso tra Piazza M. D’Africa e via Circonvallazione ) – Via Circonvallazione (tratto compreso tra incrocio Via G. Marconi e il C.so V. Emanuele) – Corso V. Emanuele – Via D. Colamarino – Largo Santissimo – Via Comizi – Largo Costantinopoli – Via e Rampa Comizi – Via Fontana – Via A. Pica – Via M. F. Romano – Via C. Battisti (tratto compreso tra Via M. F. Romano e via Calastro )- Via Calastro – via Spiaggia del Fronte –Discesa del Fronte – C.so Garibaldi – vìa Agostinella – L.go S. Giuseppe – Via XX Settembre – Piazza L. Palomba – Corso Umberto I° – via B. V. Romano – P.zza S. Croce.

L’uscita del carro trionfale dell’Immacolata dalla Basilica di Santa Croce è prevista per le ore 10.