Omicidio al Luna Park: un giovane diciannovenne di Torre del Greco è stato ucciso la sera dello scorso 10 aprile durante una rissa nei pressi di un parco giochi della cittadina corallina.

A distanza di 8 mesi, la magistratura ha sentenziato in primo grado per dare giustizia a Giovanni Guarino: per l’omicidio del giovane torrese, due 15enni sono stati condannati a 14 anni e 8 mesi di reclusione.

Il 19enne fu accoltellato a morte la sera del 10 aprile scorso in zona Leopardi a Torre del Greco.

Nei confronti dei due minori, il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere per i due minori.

Durante la lettura del dispositivo, in aula erano – naturalmente – presenti i familiari di Giovanni, colpiti da un dolore atroce per la grave perdita. Oltre ai familiari, nell’aula era presente anche Nunzio, l’amico di Giovanni che rimase gravemente ferito quella tragica sera.

Lo scorso aprile, la cittadina di Torre del Greco – dopo il tragico evento – rimase preda del dolore: durante i funerali della giovane vittima, a dare l’addio al feretro del ragazzo, tanti palloncini bianchi e azzurri, un volo di colombe, fuochi d’artificio, un coro di giovani voci che scandiva e gridava “Giustizia Giustizia!”.