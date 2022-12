Formalizzata con una cerimonia in Sala dei Baroni al Maschio Angioino l’assunzione i primi vincitori del recente concorso ASIA.

Siglato, dunque, il contratto per i primi 200 vincitori (entro aprile entreranno in organico gli altri 300) del concorso, il primo nella storia recente della municipalizzata napoletana che darà lavoro in totale a 500 unità di diverse età, genere ed esperienze lavorative, ma soprattutto, contribuirà a potenziare l’offerta dei servizi di igiene urbana. Presenti il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore all’ambiente Paolo Mancuso e l’Amministratore Unico di Asia Domenico Ruggiero. A margine della cerimonia Asia ha assegnato un riconoscimento ad un proprio dipendente che negli ultimi anni si è distinto per dedizione e impegno. “Oggi è una giornata importante in questo percorso di rilancio e di trasformazione di Asia e soprattutto di miglioramento dell’igiene urbana in città. Per farlo siamo partiti dalle risorse umane con un grande concorso assolutamente trasparente”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

”Abbiamo dimostrato che a Napoli si possono fare cose importanti in tempi rapidi, che si può dare lavoro alle persone e senza alcuna interferenza. Con la riorganizzazione dei servizi e il potenziamento del personale riusciremo, insieme ai cittadini, ad avere una Napoli più pulita, organizzata e ordinata. Ho detto ai neo assunti di avere l’orgoglio di essere dipendenti pubblici e del Comune: dobbiamo partire dalla valorizzazione del capitale umano, abbiamo tanti concorsi in atto, è l’unica strada possibile per migliorare i servizi e la qualità dell’amministrazione partendo dai giovani che finalmente possono dare un contributo alla città con un impiego stabile e conquistato con le loro forze e avviare un’attività personale professionale e familiare”. “Giornata spettacolare oggi –ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso – vedere i 200 giovani qui è stata una cosa che mi ha riscaldato il cuore. Forse la pagina più bella della nostra amministrazione: è stato un concorso per il quale abbiamo lavorato perché non si riusciva a sbloccare la situazione dei precedenti assorbimenti. Abbiamo fatto un concorso trasparente, straordinariamente aperto alla città, e i risultati si sono visti: non abbiamo avuto un ricorso, non abbiamo avuto nessun tipo di criticità o di proteste. Siamo molto felici, è un momento straordinariamente bello per la città. Immediatamente a ridosso di queste assunzioni ci sono poi quelle degli altri 300 con concorso ordinario – perché questi sono assunti con apprendistato – e saranno quelli che poi andranno soprattutto a lavorare nello spazzamento dell’intera città. Nell’ultima assemblea ai soci abbiamo approvato un concorso per ulteriori 150 unità che dovranno essere gli autisti per condurre dei mezzi di avanguardia che in questo momento Asia sta acquistando”.

“Sicuramente si tratta di un momento – ha dichiarato l’Amministratore Unico di ASIA Napoli Domenico Ruggiero- che definirei storico per Asia Napoli e per Napoli e da qui partirà il cambiamento sia per dare servizi migliori alla cittadinanza ma soprattutto per ottimizzare il lavoro all’interno di una società complessa come quella che ho l’onore di dirigere”.