Torre del Greco – Premesso che con nota prot. 47912 del 07.09.2021 è stata chiesta l’emissione di apposita ordinanza di viabilità con divieto di sosta per alcune strade cittadine, al fine di meglio procedere alla pulizia di dette vie,​ il

Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto, con l’ordinanza dirigenziale n. 3557 del 07 Settembre 2021 il seguente dispositivo:

VIA COSTANTINOPOLI – VIA BARBACANE – LARGO COSTANTINOPOLI: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati della carreggiata per tutto il giorno 11 Settembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 24.00.