Ercolano – Open Day vaccinale con ingresso omaggio al Mav.

Ecco le parole del primo cittadino, Ciro Buonajuto:

“Sono state oltre 120 le persone che ieri si sono vaccinate nel corso dell’Open Day del MAV e nei prossimi giorni torneranno ad Ercolano per poter visitare, insieme ad un accompagnatore, gratuitamente il Museo Archeologico Virtuale.

Un grazie di cuore agli operatori dell’unità vaccinale mobile dell’Asl, alla struttura del MAV e a chi ha collaborato per la riuscita dell’iniziativa. E’ stata veramente una bella serata, come questa mattina è stato davvero bello ritornare ad incontrare in presenza gli studenti del Tilgher, per parlare di vaccini e di riapertura in sicurezza degli istituti scolastici. Riprendiamoci i nostri spazi, il nostro vivere quotidiano… in tutta sicurezza!”