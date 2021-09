Di seguito il comunicato diramato dalla curatela del Fallimento Deiulemar:

I sottoscritti, curatori del Fallimento DEIULEMAR Compagnia di Navigazione S.p.A., onde evitare che possa verificarsi turbamento all’ordine pubblico per le notizie pubblicate nei giorni scorsi da vari organi di stampa, e per quanto di competenza della suddetta procedura ritengono rappresentare che:

Il riparto del ricavato della vendita dei beni immobili ai creditori ipotecari non costituisce una “beffa agli obbligazionisti” ma un atto dovuto nel rispetto della legge fallimentare;

È stata sollecitata la fissazione dell’udienza per la rideterminazione delle pene a carico dei falliti – richiesta che poteva/può essere inoltrata anche dai numerosi obbligazionisti costituiti parte civile nel giudizio a mezzo i rispettivi difensori;

Si è, allo stato, ancora in attesa del deposito della motivazione del provvedimento reso dalla Corte di Cassazione relativo alla posizione fondi in Svizzera;

È stato nominato dal Giudice competente nei singoli giudizi intrapresi nei confronti degli Istituti di credito, le cui udienze si sono tenute nel periodo giugno-luglio c.a., un collegio di consulenti ognuno composto di tre membri ed assegnato ad ognuno il termine di giorni 120 per il deposito del proprio elaborato;

la prossima udienza relativa al giudizio contro KPMG ed altri si terrà il giorno 29 ottobre p.v. ed in detta udienza le parti saranno sentite sulla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, proposta che sarà respinta in considerazione di quanto espresso dal Comitato dei Creditori.