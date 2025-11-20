Prende ufficialmente il via “Le opportunità non hanno genere”, il percorso educativo del Comune di Torre del Greco – Ufficio Pari Opportunità, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Intra, che nelle prossime settimane coinvolgerà scuole, famiglie e comunità in un lavoro condiviso di sensibilizzazione ai temi della parità, della collaborazione e del rispetto reciproco. L’obiettivo è promuovere un ambiente scolastico più consapevole, attento alle differenze e capace di offrire ai più giovani strumenti concreti per riconoscere e superare stereotipi e comportamenti discriminatori.







Laboratori per gli studenti

Il cuore delle attività è rappresentato dai laboratori rivolti alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Ogni incontro, guidato da educatori e psicologi, accompagna gli studenti alla scoperta di linguaggi più rispettosi e relazioni più autentiche. Le attività stimolano la riflessione attraverso esercizi, giochi cooperativi e momenti di dialogo, dando spazio anche alla creatività: poster, brevi video e podcast diventeranno testimonianze tangibili del percorso svolto.

Formazione per docenti

Accanto al lavoro con gli studenti, il progetto prevede un approfondito programma di formazione destinato ai docenti. Il percorso affronta temi centrali per la vita scolastica: il ruolo dei linguaggi inclusivi e la decostruzione degli stereotipi di genere, le metodologie didattiche attive e il cooperative learning, e infine gli strumenti per individuare precocemente segnali di disagio all’interno delle classi.

Il coinvolgimento delle famiglie

Un’attenzione particolare è dedicata alle famiglie, chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere e ampliare il lavoro educativo che nasce in classe. Gli incontri, condotti da psicologi e assistenti sociali, offrono uno spazio di confronto sui temi della comunicazione non violenta, dell’uso consapevole dei media e dell’educazione alla gestione dei conflitti e delle emozioni.

Eventi conclusivi e momenti di comunità

Il progetto si aprirà anche al territorio con due appuntamenti dedicati alla partecipazione della cittadinanza. A fine novembre si terrà la Giornata dello sport per l’inclusione, una festa collettiva che utilizza il linguaggio universale dello sport per promuovere collaborazione, rispetto e gioco di squadra. A metà dicembre, invece, è previsto l’evento finale di restituzione, durante il quale saranno esposti i lavori prodotti dagli studenti e saranno condivisi con la comunità i risultati del percorso.

Un impegno che cresce attraverso la rete

L’avvio di queste attività rappresenta un passo importante nella costruzione di una rete educativa forte e coesa. La sinergia tra istituzioni, scuole, docenti, famiglie e professionisti permette di affrontare in modo efficace sfide educative sempre più complesse, offrendo ai bambini e ai ragazzi opportunità concrete di crescita personale e relazionale. Il progetto accompagnerà la comunità scolastica per tutto il bimestre, con aggiornamenti continui e momenti di condivisione aperti a tutte e tutti.