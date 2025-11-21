Torre del Greco – È ufficiale: giovedì 27 novembre partiranno le lezioni nelle dodici aule realizzate all’interno del complesso La Salle di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si mette così fine ai disagi patiti dagli alunni e dai genitori del plesso Romano di via Antonio De Curtis, temporaneamente chiuso a causa di problemi di natura strutturale. A metterlo nero su bianco, dopo l’impegno che ha visto in campo sin dal primo momento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, è il dirigente alla pubblica istruzione Gaetano Camarda, che ha scritto una lettera alla dirigente dell’istituto comprensivo Giampietro-Romano, Rosaria Colantuono.

Nel rendere ufficiale la comunicazione giunta dal settore edilizia scolastica circa “la fine delle attività edili di adeguamento degli spazi posti al piano terra del palazzo La Salle” relativi agli interventi previsti in fase progettuale derivanti dalla delibera approvata dalla giunta lo scorso 18 settembre, Camarda fa presente “che dal prossimo giovedì 27 novembre 2025 sarà possibile procedere con l’inizio di tutte le attività didattiche da espletarsi nei due ‘blocchi A e B’ presso il complesso La Salle”.







Inoltre, il dirigente alla pubblica istruzione scrive alla preside che lunedì prossimo, “previa intesa telefonica, si provvederà alla formale consegna delle dodici aule, con sottoscrizione del relativo verbale e con la consegna delle chiavi”.

Una notizia accolta con soddisfazione dalla dirigente e da tutta la platea scolastica dell’istituto comprensivo Giampietro-Romano. La preside Colantuono, a sua volta, ha informato ufficialmente genitori, docenti e personale che “da giovedì 27 novembre 2025 entrerà in vigore l’orario definitivo delle attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado”. Va infatti ricordato che, oltre alle dodici aule ricavate a La Salle, la platea scolastica del plesso Romano potrà usufruire anche di altre sei aule poste all’interno del ristrutturato plesso Orsi.

Restando agli interventi eseguiti a palazzo La Salle, oggi – giovedì 20 novembre – il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega all’edilizia scolastica Michele Polese hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare lo stato delle nuove dodici aule al termine della chiusura degli interventi: “Si è trattato di una vera e propria corsa contro il tempo – afferma il primo cittadino – che ha visto impegnati gli uffici preposti e più in generale l’intera amministrazione. Quanto realizzato in così breve tempo, sommato all’importante apporto arrivato dalla dirigenza scolastica dell’istituto Falcone-Scauda, che ha concesso sei aule del ritrovato plesso Orsi, ha permesso di mettere fine al forte disagio, dovuto ai doppi turni, per gli allievi della scuola media Romano. Il nostro lavoro non si ferma, ovviamente, e sono già in campo tutte le necessarie attività per puntare a riavviare le attività didattiche all’interno del plesso di via De Curtis, oggi temporaneamente chiuso in attesa dei necessari interventi di carattere strutturale”.