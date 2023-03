In considerazione della nota datata 03 Marzo 2023 con la quale il Direttore Lavori della Vodafone Italia S.P.A. ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di scavo stradale del Comune, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 788 del 20 Marzo 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA CIRCUMVALLAZIONE (altezza via Fiume Dragone) – VIA MARCONI (altezza via Duca Lecco de Guevara): Senso unico alternato di circolazione veicolare per un tratto di mt.10 – dal giorno 24 Marzo 2023 al giorno 25 Marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 17.00.