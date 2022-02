San Giorgio a Cremano – la Gori ha comunicato che a causa di interventi sulla rete idrica finalizzata al miglioramento del servizio, domani 2 febbraio, dalle 10:00 alle 18:00 sarà sospesa l’erogazione nelle seguenti zone:

– Piazza Bruno Giordano,

– Via Buongiovanni e traverse,

– Via Di Vittorio,

– Via Luca Giordano e traverse,

– Via Salvator Rosa,

– Via Tufarelli e traverse.

Pertanto, si è reso necessario disporre la temporanea chiusura dei plessi scolastici insistenti nelle suddette zone, per la sola giornata di domani 2 febbraio.

Resteranno chiusi quindi gli istituti:

– DORSO, LICEO URBANI e ITI MEDI ubicati in via Buongiovanni;

– MARCONI ubicato in via S. Rosa

– ITCS R. SCOTELLARO ubicato in G. Carducci

– ISTITUTO PARIFICATO R. MUNDI ubicato in via S. D’Acquisto

La decisione al fine di evitare che le attività didattiche si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse alla mancanza di acqua, in particolar modo per il possibile verificarsi di disagi legati al funzionamento dei servizi igienici.

Il rientro a scuola tornerà regolare giovedì 3 febbraio.

Per tutti i residenti delle zone interessate invece, la Gori metterà a disposizione un servizio idrico sostitutivo con autobotte presso Via Salvatore Di Giacomo, angolo Via Scarlatti, per tutta la durata della sospensione.