Ottaviano – Il Parco Nazionale del Vesuvio parteciperà alla 15 edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival di Sanremo.

Il Parco Nazionale del Vesuvio sarà protagonista a “L’Italia in Vetrina”, il format di approfondimento sui territori d’eccellenza del nostro paese condotto da Veronica Maya, che andrà in onda durante i giorni in cui si svolgerà la 72 edizione del Festival di Sanremo.

Una importante vetrina per promuovere l’area protetta nel suo complesso ed in particolare i prodotti enogastronomici di elevata qualità che nascono nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio.

Partners dell’Ente Parco, in questa iniziativa, saranno il Consorzio Tutela Vini Vesuvio, il Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio e la Strada del Vino Vesuvio.

Il focus sul Parco Nazionale del Vesuvio andrà in onda venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 11.00 in diretta streaming sui canali ufficiali di Casa Sanremo* e sulle pagine istituzionali dell’Ente Parco.

A seguire ci sarà uno show cooking dove lo Chef stellato Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco preparerà un piatto simbolo della cultura enogastronomica vesuviana.

“Sono contento di questa straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio nella sua totalità – dichiara Agostino Casillo Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Dopo due anni difficili per tutti, torniamo a Sanremo perché è necessario rilanciare la nostra area protetta da questo palcoscenico nazionale ed internazionale, per creare i presupposti per una ripartenza forte e duratura”

“Sono felice di avere il Parco del Vesuvio ancora una volta protagonista di Casa Sanremo – dichiara Vincenzo Russolillo – Presidente Consorzio Gruppo Eventi – perché rappresenta una delle realtà più significative della Campania portando il territorio in tutto il mondo. C’è qualcuno, infatti, che non riconosca, alla prima immagine, quel meraviglioso cono che sovrasta Napoli? L’orgoglio è che lo vedremo anche da Sanremo, attraverso le telecamere di Casa Sanremo TV.”

“Partecipiamo con grande entusiasmo a questa importantissima manifestazione e che sia auspicio di ripartenza per il nostro settore così come per tutti i comparti produttivi del Made in Italy – queste le parole di Ciro Giordano Presidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio.”

“La Strada del Vino Vesuvio – dichiara Clementina Iervolino Presidente della Strada del Vino Vesuvio – è onorata di partecipare insieme all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e ai due Consorzi di tutela, presenti sul nostro territorio, a Sanremo 2022, una vetrina preziosa per rappresentare e divulgare, sotto forma di offerta turistica, un percorso che si snoda lungo 18 comuni, ricchi di valori naturali, culturali e ambientali, vigneti, cantine e produzioni agricole di elevata qualità.”