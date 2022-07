“Gioco, Inclusione, Integrazione: sono queste le parole chiave del campo estivo al Centro polifunzionale per minori organizzato e finanziato dal nostro settore Politiche Sociali con una ulteriore iniziativa pensata appositamente per l’estate.

Coinvolgere bambini e ragazzini in tante attività che li aiuteranno a conoscere quelle che possono essere nuove attitudini e passioni o semplicemente momenti di gioco per socializzare sono le finalità del progetto in corso dallo scorso 20 giugno e che proseguirà fino al 9 settembre.

Le giornate si svolgeranno secondo una precisa sequenza: accoglienza alle ore 9.00, gioco, laboratori, attività destrutturate e infine saluto, alle ore 13.00.

Un’esperienza completa, durante la quale i partecipanti – individuati fra le famiglie a carico dei Servizi Sociali del Comune di Portici – potranno confrontarsi anche con attività artistiche o cimentarsi in tornei sportivi. Un progetto che evidenzia la necessità di offrire a ragazzi e bambini una ricca programmazione di impegni che possano scandire al meglio il periodo estivo.

Esigenza che diventa ancora più forte dinanzi alle difficoltà da parte di quelle famiglie che non possono sostenere economicamente attività o vacanze mirate. Il campo estivo si fermerà soltanto per un mese, con una sospensione dal 1 al 31 agosto”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.