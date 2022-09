Napoli. In arrivo la prossima settimana dispositivi di rallentamento della velocità in via Caracciolo

Saranno istituiti in via Caracciolo a Napoli, a partire dalla prossima settimana, dispositivi di rallentamento della velocità ad effetto ottico alternati a dispositivi di rallentamento ad effetto acustico. Il provvedimento è stato adottato dal servizio Viabilità e Traffico al fine di attuare misure urgenti volte a scoraggiare la percorrenza ad alta velocità di via Caracciolo, dove si sono verificati recentemente alcuni gravi incidenti automobilistici. I lavori cominceranno entro l’inizio della prossima settimana. Successivamente, dopo apposite riunioni tecniche con la Prefettura, si realizzeranno passaggi pedonali sopraelevati e si procederà infine all’installazione di autovelox.