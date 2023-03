In una nota inviata al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis la presidente Enza Amato e tutto il Consiglio comunale di Napoli hanno chiesto “di promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza da parte dei calciatori del Napoli, affinché vengano evitate quelle espressioni creative dedicate alla squadra che rischiano di sporcare la città, garantendo sin da subito la disponibilità di questa Amministrazione a supportare, con tutti gli strumenti possibili, il desiderio di creatività della Città di Napoli, e ad accompagnare ogni proposta di installazione artistica conforme alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio urbano e del suo patrimonio storico, artistico e monumentale”.

La proposta, si legge nella nota, fa eco anche ai ripetuti appelli del sindaco Manfredi che invitano i tifosi napoletani a non deturpare l’ambiente urbano in un momento in cui Napoli è più seducente, attraente, internazionale, e non si può restare impassibili di fronte alla spasmodica corsa a tingere d’azzurro, con le più svariate sfumature ed installazioni sul tema, il patrimonio monumentale della città.