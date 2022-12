Continua il programma di rinnovamento della flotta su ferro in Regione Campania. Dopo l’immissione in servizio di 24 treni Jazz sulla linea 2 metropolitana Napoli San Giovanni Barra – Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli, e di 5 treni Rock, già utilizzati sulle direttrici Napoli-Formia e Napoli-Caserta, l’ammodernamento continua con l’immissione in servizio di ulteriori convogli.

Oggi sono stati consegnati i primi 3 treni Pop e altri 5 arriveranno entro fine anno. Ulteriori 3 treni Rock sono stati consegnati durante l’anno e un altro verrà inaugurato tra Natale e Capodanno.

Un investimento di 180 milioni di euro da parte della Regione Campania che porterà l’età media dei convogli da 43 anni di anzianità, a 11 anni entro il 2025.

I nuovi treni Pop hanno una configurazione metropolitana con 241 posti a sedere e fino a 502 viaggiatori totali. Inoltre, i convogli sono dotati di 8 posti per il trasporto bici. I treni consegnati quest’oggi sono i primi treni di questa tipologia (con configurazione metropolitana) consegnati in Italia, sono realizzati con materiali riciclabili al 97% e permettono una riduzione dei consumi energetici di circa il -30%.