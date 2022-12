Filumena Marturano, nata dal genio del grande maestro Eduardo De Filippo, è tornata in TV.

La RAI ha trasmesso l’opera rivista interpretata, stavolta, da Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera e Nunzia Schiano: un cast d’eccezione per un evento unico e tanto atteso dagli amanti di Eduardo De Filippo.

Il pubblico da casa, rimasto incollato avanti ai televisori dall’inizio alla fine, si è subito espresso in maniera positiva: la versione 2022 dell’opera eduardiana è stata ben accolta ed apprezzata dagli spettatori. Stavolta anche dagli scettici, pur con la premessa che la TV è ben diversa dal teatro.

Commenti di piacere e condivisione sono apparsi su molti social già dopo pochi istanti dalla fine del film TV. Negli ultimi anni opinioni così positive non si erano viste (e lette) nei confronti di chi ha cercato di estrapolare messaggi e rappresentazioni dell’inimitabile De Filippo. Anzi, il cast e il film in generale è stato abbastanza apprezzato anche da quelli che negli ultimo anno sono matti delusi dalle interpretazioni (moderne) delle opere di Eduardo.

Tra gli utenti social c’è, perfino, chi auspica di ridere la coppia Gallo-Scalera interpretare altre commedie.

Insomma, per Gallo e Scalera ‘buona la prima’ in tema De Filippo.

Apprezzatissimo il Dummì di Gallo, sia per le sue espressioni che per la sua presenza cinematografica, ma non da meno è stato di certo il dolore e la freddezza mostrata nel volto della Filumena di Scalera.

Nunzia Schiano, inevitabilmente, magistrale anche questa volta.