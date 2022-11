Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria nella società è l’obiettivo prioritario della Maratona della Sostenibilità 2022, promossa dall’Unione Industriali di Napoli nell’ambito della Responsabilità Sociale di Impresa.

Tra le azioni concrete d’impatto sociale rientra l’acquisto di un esoscheletro intelligente per la riabilitazione degli arti inferiori.

“Condividendo il valore morale dell’iniziativa, in linea con le nostre politiche in tema di Responsabilità Sociale che ci vedono da anni agire per il benessere collettivo con iniziative concrete che favoriscono la crescita sociale del nostro territorio – dicono i vertici della Banca di Credito Popolare – siamo al fianco dell’Unione Industriali di Napoli. Al centro del nostro impegno c’è la creazione di valore in sinergia con le altre realtà territoriali per rispondere alle istanze sociali delle comunità”.