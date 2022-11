La magia del Natale è già nell’area. Anche quest’anno il castello di Limatola incanterà i visitatori con la sua manifestazione di Natale “Cadeaux al castello”.

Si tratta di un’occasione unica che darà la possibilità di immergersi in pieno nel clima natalizio. Una garanzia per chi vuole respirare l’aria del natale in luogo incantato, come il bosco fantastico con Babbo Natale e gli elfi.

L’evento sarà visitabile fino all’11 dicembre. Anche in questa edizione, non mancheranno le produzioni e le eccellenze dell’artigianato, delle ceramiche, dell’arte dei presepi, dell’antiquariato, degli antichi mestieri medioevali, ed i prodotti enogastronomici, il tutto contornato dall’animazione e dalla magica bottega di Babbo Natale.

“Cadeaux al Castello” è una delle manifestazioni natalizie più grandi d’Europa. Sono oltre 110 gli espositori presenti con oltre 10 punti ristoro. I Mercatini di Natale al Castello di Limatola rappresentano un appuntamento fisso di tutti gli anni per tutti gli appassionati e un punto di riferimento nel panorama natalizio della Campania.

Già durante le scorse edizioni, il castello di Limatola ha attirato numerosi visitatori e si potrebbe scommettere che anche questa edizione incasserà un boom di successi.