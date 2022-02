La Regione Campania ha reso noto che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di personale a tempo pieno e determinato da impiegare nell’attuazione del progetto di cui all’art. 3, commi 7 e 8, L.R. n. 38/2020 “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva”. La selezione chiude il 14 marzo 2022.

Le unità di personale da reclutare a tempo determinato sono individuate in complessive n. 6 unità, da inquadrare nel seguente profilo professionale secondo i contingenti sotto riportati:

n. 6 Istruttori Amministrativi (categoria C – cod. AMMTD)

La presente selezione è funzionale all’acquisizione di risorse per lo svolgimento delle attività di seguito

indicate, in base alle esigenze organizzative e di servizio dell’Agenzia:

a. attività di redazione atti amministrativi;

b. attività di protocollazione, fascicolazione e archiviazione;

c. attività di Help Desk/supporto al pubblico;

d. attività di liquidazione con l’utilizzo di software;

e. emissione mandati con l’utilizzo di software;

f. supporto all’attività di chiusura contabile e rendicontazione di un progetto.

Il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 è regolato da un contratto individuale a tempo determinato nonché dalle norme vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Si precisa che l’incarico in questione avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, prorogabile.

Il trattamento economico è quello previsto per la categoria e il profilo professionale corrispondente a quello di partecipazione – secondo il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Per tutte le info: www.regione.campania,it