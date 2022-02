L’Eav srl ha comunicato che finalmente si è chiuso il contenzioso gestito dal Commissario Straordinario ex Legge 877 relativo alla stazione di Baia. Potranno riprendere i lavori fermi da oltre venti anni.

Dovrà necessariamente essere modificato il progetto originario obsoleto per renderlo compatibile con le nuove normative in particolare sulla sicurezza ferroviaria. EAV sarà chiamata dalla Regione a firmare il passaggio amministrativo con il Commissario Straordinario e quindi a seguire anche questo cantiere.

Sarà necessario firmare atti integrativi rispetto a quelli originari. Si prevede che i lavori da realizzare per circa 25 milioni potranno iniziare entro la fine dell’anno e concludersi presumibilmente entro il 2024. Per tutta l’aerea flegrea si tratta di un passaggio fondamentale per rilanciare il trasporto, con i nuovi treni, il nuovo sistema di sicurezza in procinto di essere realizzato su tutta la linea, il raddoppio di parte della rete, la linea Sette che procede nella realizzazione e che vedrà il primo tratto aperto con l’apertura della stazione di Monte Sant’Angelo entro l’anno corrente.