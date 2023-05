La scuola “Stoà” di Ercolano avvierà una serie di corsi gratuiti, in collaborazione con il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) della Regione Campania.

Questi corsi mirano a migliorare l’occupazione dei lavoratori, offrendo formazione professionale di alta qualità e facilitando le transizioni occupazionali.

I corsi offerti includono: Operatore della promozione e accoglienza turistica, Operatore di cucina – Cuoco, Operatore del servizio di sala – Cameriere Operatore del servizio bar, sommelier, Tecnica del suono, Operatore di scenografia, Pizzaiolo napoletano, Manutentore del verde, Responsabile ristorazione, Addetto al servizio ai piani, Pasticceria, Addetto alla vinificazione, Social media manager, Segretario amministrativo, Operatore dell’accoglienza in eventi.







Questi percorsi formativi sono finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Programma GOL, che fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e connessa”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’ occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”.

La Regione Campania ha stanziato circa 120 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di raggiungere i primi 81.420 beneficiari. Questi lavoratori saranno coinvolti in percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro, gestiti dai Centri per l’Impiego.

I partecipanti ai corsi riceveranno un’indennità di frequenza pari a 1 euro l’ora.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione, sull’offerta formativa della scuola “Stoà” e sul Programma GOL, si possono utilizzare i seguenti recapiti: Telefono: 351002306 – E-mail: gol@stoa.it