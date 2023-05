Anche quest’anno, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, che si celebra il 24 maggio, sarà possibile visitare gratuitamente il Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio per tutta la settimana dal 22 al 28 maggio 2023.

Per accedere al Cratere sarà necessario effettuare la prenotazione (acquisto biglietto gratuito) sul portale online dell’Ente Parco CLICCA QUI ed esibire all’ingresso, oltre al biglietto, un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei comuni del Parco.

Lo ha reso noto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, sulle sue pagine e canali social.