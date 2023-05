Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani raccoglie l’invito del candidato sindaco Ciro Borriello e dice sì a un incontro pubblico per discutere di condono edilizio, zone economiche speciali e ospedale Maresca.

Il vicepresidente del consiglio dei ministri guidato dal premier Giorgia Meloni sarà a Torre del Greco sabato 20 maggio alle 18 presso l’hotel Poseidon per discutere dei tre argomenti-chiave per il rilancio della città con il leader locale del centrodestra, sostenuto da otto partiti e movimenti politici (Forza Italia, Borriello Sindaco, Forza Borriello, Idea Nuova, Insieme per la Città, Torre Futura, La Svolta, Udc-Rinascita Torrese).

«La disponibilità immediata del ministro Antonio Tajani a confrontarsi su aspetti cruciali per lo sviluppo e la ripresa del nostro territorio conferma l’attenzione rivolta dal governo nazionale di centrodestra a Torre del Greco – evidenzia Ciro Borriello -.







Avviare un proficuo dialogo con il governo nazionale rappresenta il primo passo della mia futura amministrazione comunale per affrontare e risolvere le annose questioni del diritto alla casa e alla salute pubblica e per offrire opportunità di sviluppo economico alle imprese del territorio».