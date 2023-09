Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, punti informativi e webinar scientifici caratterizzano la Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali, che ha preso il via oggi anche a Napoli e si concluderà domenica prossima.

Nell’ambito delle iniziative, sabato 23 settembre, la Fontana del Nettuno in piazza Municipio si illuminerà di verde, così come numerosi altri monumenti e siti di interesse in tutto il mondo, per richiamare l’attenzione su questo tipo di patologie rare.

Il Comune di Napoli è tra gli enti che patrocinano il progetto promosso dall’associazione Mitocon.







Oltre alle attività finalizzate alla sensibilizzazione già sperimentate nelle precedenti edizioni, quest’anno è prevista anche l’attivazione dei MitoCorner, punti di primo contatto tra Mitocon e le persone colpite da patologie mitocondriali.