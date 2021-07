Torre del Greco -Il Rotary Club Torre del Greco-Comuni Vesuviani rinnova la squadra di vertice e punta a rafforzare, innovando, la propria presenza di servizio contro il disagio sociale.

Nella cerimonia di avvicendamento il nuovo presidente, Ettore Fidanza, ha ricevuto il ‘collare’ dalle mani dell’uscente Pasquale Del Prete e ha tratteggiato gli obiettivi per i prossimi mesi di lavoro.

Punti principali dell’azione del Club, ha spiegato Fidanza, saranno la sostenibilità ambientale e sociale, i beni culturali e la valorizzazione del territorio, la promozione della salute e della cultura della legalità.

Nell’ambito delle scuole proseguiranno gli incontri sulla prevenzione ed è previsto un appuntamento con esperti sulle tematiche dell’autismo; andranno avanti poi gli interventi di restauro e valorizzazione della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, ormai ‘adottata’ dal sodalizio torrese come simbolo delle risorse su cui puntare per una rinascita in chiave culturale che investa un più ampio contesto sociale. Il neopresidente ha richiamato una frase del fondatore del Rotary, Paul Harris, secondo cui la sfida del Club consiste “non nel fare beneficenza, ma nel rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza”: da qui la specifica attenzione ai possibili volani di sviluppo, come l’ambiente (con bandi per scuole e associazioni impegnate per la sostenibilità climatica) e soprattutto la formazione giovanile. Ambiti in cui lavorare non con progetti-tampone ma con opere in grado di lasciare un segno il più possibile duraturo.

Ettore Fidanza, 54 anni, architetto presso la Curia di Napoli nella sezione tecnica dell’Ufficio Confraternite, è iscritto al Rotary dal 2015 e nel Club Torre del Greco Comuni Vesuviani ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di segretario negli ultimi tre anni. Vicepresidente dell’associazione di architetti ‘Archives’, direttore tecnico del Gruppo Archeologico Torrese (Gat), ha collaborato con numerose parrocchie per il restauro di diverse chiese ed opere d’arte. Il neopresidente ha sottolineato, citando papa Francesco (“I sogni si costruiscono insieme”), l’importanza del lavoro d’équipe presentando anche la squadra che lo affiancherà per il prossimo anno sociale, composta tra gli altri dal vicepresidente Vittorio De Feo, dal segretario Ferdinando Savastano e dal prefetto Francesco Aprea.

All’appuntamento ha preso parte l’assistente del governatore del Distretto Rotary 2101, Massimo Carosella, che ha espresso apprezzamento sia per le attività condotte dal Club Torre del Greco Comuni Vesuviani nell’anno sociale concluso, sia per il programma e la squadra messi in campo per i prossimi mesi. Un messaggio di sostegno e di augurio è giunto al neopresidente Fidanza anche dall’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia.