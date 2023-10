Durante lo scorso weekend si è tenuta l’iniziativa “Giornate Fai di Autunno”, organizzata del Fondo per l’ambiente italiano che in queste occasioni apre i battenti eccezionalmente ad alcuni siti culturali non solitamente fruibili.

A classificarsi sul podio dei siti più richiesti e visitati d’Italia c’è una struttura situata a Napoli, nel capoluogo campano.

Si tratta di Palazzo Fuga, posizionatosi tra i monumenti più richiesti dai turisti lo scorso weekend.







Mille e 600 sono state le presenze registrate solo nella giornata di sabato mentre diverse migliaia sono state quelle di domenica.

Palazzo Fuga di Napoli, meglio conosciuto come l’Albergo dei poveri, è un edificio napoletano commissionato da Carlo di Borbone all’architetto Fuga.

La sua costruzione ebbe inizio nel 1751 e rappresenta un orgoglio campano per singolarità e unicità poiché tra le più interessanti del panorama artistico continentale.

Ad accedere all’interno lo scorso weekend sono stati visitatori da tutt’Italia ma anche da Francia, Germania, Svezia, Inghilterra, finanche da Messico e Stati Uniti d’America.