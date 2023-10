Il MAV/ il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano è pronto ad inaugurare la mostra “La fotografia dipinta”.

Si tratta di un racconto fotografico e l’alter ego pittorico, a cura di Connessioni aps e l’Associazione Flegrea Photo.

Per l’occasione, saranno in mostra sette opere fotografiche e sette dipinti che diventeranno un luogo di una ricerca alla pari, vivendo e suggerendo un proprio codice interpretativo.







Protagoniste indiscusse, la fotografia e la pittura, in questo inedito percorso che avrà luogo ad Ercolano, si incontrano per dissolversi e poi per ritrovarsi in preziose risoluzioni espressive.

La mostra rimarrà in programma al MAV dal 22 ottobre al 26 novembre 2023.

L’accesso alla mostra è ad ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso).