Eventi a Torre del Greco, stop alla auto in via Salvator Noto per giorni. Ecco quando

In considerazione della Delibera di Giunta comunale n. 29 del 07 Febbraio 2023, con la quale è stato concesso il Patrocinio all’iniziativa denominata: “1 Festa del Cioccolato”, organizzata dall’Associazione Confesercenti di Torre del Greco, da tenersi nei giorni 10, 11, 12 Febbraio 2023, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 186 dell’08 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità: • VIA SALVATOR NOTO: Divieto di circolazione veicolare, eccetto residenti che hanno la rimessa al di fuori della sede stradale, per i giorni 10, 11, 12 Febbraio 2023, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.