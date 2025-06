Con i primi caldi le spiagge di Ercolano iniziano ad affollarsi e a pochi giorni dal solstizio d’estate il Comune prosegue in una gestione chiara e trasparente dei beni pubblici e delle concessioni demaniali marittime. Attualmente, tutte le spiagge di Ercolano sono libere, in attesa della conclusione delle procedure amministrative previste. Una decisione, quella portata avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Buonajuto, in linea con la normativa nazionale ed europea, che ha scelto di seguire la via maestra, evitando proroghe o procedure controverse che hanno portato, in altre città, a contenziosi e bocciature da parte del TAR e del Consiglio di Stato. In questo momento Due concessioni (area ex Lido Angels ed area ex lido la Favorita) sono state regolarmente messe a gara. Due ulteriori concessioni sono invece in fase di definizione: ‘area ex spiaggia Quattro Venti’ è in attesa di verifica da parte della Capitaneria di Porto; mentre area ex lido Arturo resta sospesa in attesa della rimozione di opere abusive presenti. Infine, la concessione relativa alla spiaggia al confine con Torre del Greco sarà definita con la sottoscrizione di una convenzione tra i due Comuni.







Nel frattempo, il Comune ha investito sulla fruibilità delle spiagge libere, con interventi concreti: in particolare, al Molo Borbonico di Villa Favorita sono state installate le docce pubbliche e i contenitori per la raccolta differenziata. A breve, la sabbia – smossa dopo la rimozione delle strutture degli ex concessionari – sarà livellata per garantire una fruizione confortevole e sicura agli utenti, verranno installati i bagni e, inoltre, sarà posizionata la pedana per l’accesso alle persone con disabilità.

“Abbiamo scelto di rispettare le regole, seguendo la via maestra della trasparenza e della legalità, anche se può essere stata una scelta impopolare. A differenza di altre città abbiamo deciso di pubblicare le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni balneari. Non abbiamo ceduto a inutili scorciatoie con provvedimenti che il TAR, altrove, ha annullato. Abbiamo colto questa fase di transizione come un’opportunità per migliorare e per garantire più spazi pubblici. Al termine delle gare per le concessioni, le spiagge resteranno libere almeno per una quota pari quasi al 40%, perché il mare deve essere accessibile a tutti. Continueremo su questa strada, mettendo al centro legalità, sostenibilità e diritti. Ringrazio gli uffici, guidati dalla dirigente Emanuela Punzo, e il consigliere delegato, Andrea Fiengo, per il difficile lavoro di questi ultimi mesi”. Così Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.