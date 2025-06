Il Comune e l’Asl riportano a Torre del Greco la sede dell’unità operativa prevenzione collettiva oggi attiva a Portici e il presidio delle ambulanze del 118. Di contro, l’ente di palazzo Baronale potrà lavorare su un vasto appezzamento destinato a diventare una grande area pubblica, con tanto di servizi e spazi per la cittadinanza. È il senso della scrittura privata firmata oggi, martedì 10 giugno, dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo. La sottoscrizione ha lo scopo di concedere per i prossimi quarant’anni il comodato d’uso gratuito all’azienda sanitaria di una parte di un fabbricato di viale Sardegna di proprietà del Comune, mentre quest’ultimo riceve – per la stessa durata temporale e sempre in comodato gratuito – il parco urbano Bottazzi e le aree limitrofe di proprietà della Napoli 3 Sud.







Reciproca soddisfazione tra i firmatari dell’accordo: “L’Uopc – afferma Giuseppe Russo – è organo fondamentale di prevenzione e controllo, grazie ad interventi di pubblica utilità. Al contempo, negli spazi concessi dal Comune sarà anche sistemata l’ambulanza gestita dalla Croce Rossa andata via dalla zona dell’ospedale Maresca, a seguito degli importanti lavori di riqualificazione che stanno interessando il nosocomio di via Montedoro, struttura verso la quale, checché se ne dica, l’attenzione dell’Asl e della Regione sono massime”.

Anche il sindaco di Torre del Greco, accompagnato nella sede Asl al plesso Bottazzi dove è stata firmata la scrittura privata dal segretario generale Domenico Gelormini e dal dirigente al patrimonio Gaetano Camarda, usa parole di apprezzamento per l’intesa: “Innanzitutto va detto – sottolinea Luigi Mennella – che quest’accordo ci permette di riportare sul territorio cittadino due importanti punti di riferimento per la sanità del nostro comprensorio. Inoltre, aspetto per certi versi ancora più importante, il Comune per i prossimi 40 anni gestirà un’area verde tra le più grandi non solo della città ma di tutto il Miglio d’oro. L’obiettivo è riqualificare l’intera zona, fornendo servizi ai cittadini destinati ad avere un forte impatto non solo per la zona, ma per l’intera città e potenzialmente anche per iniziative di respiro extraterritoriali”.

Nella scrittura privata firmata da Mennella e Russo viene evidenziato tra l’altro che il Comune, per l’area che insiste tra via Marconi e viale Francesco Balzano, si impegna a “predisporre un necessario progetto di riqualificazione urbana, al fine di utilizzare il bene quale parco pubblico e servizi annessi, nonché per lo svolgimento di eventi ed iniziative a favore della collettività” e di “trasmettere all’Asl Napoli 3 Sud il progetto iniziale di trasformazione per l’apertura di un tavolo di concertazione finalizzato al rilascio del nulla osta all’esecuzione delle opere”. Di contro, l’azienda sanitaria per ciò che concerne la parte di fabbricato oggetto del comodato si impegna a “realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni per adeguarli alle necessità dei servizi che saranno offerti alla popolazione” e ad “utilizzare il bene per l’espletamento di attività istituzionali proprie, quali la prevenzione collettiva”.