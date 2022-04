Al via il progetto “Educativa domiciliare per disabili psichici” nella cittadina vesuviana di Portici.

Spicca il volo, infatti, un ulteriore progetto promosso nell’ambito delle Politiche Sociali ed esclusivamente dedicato alle persone con disabilità psichica.

Sono sedici i cittadini residenti sul territorio della Città di Portici, di età compresa fra i 16 e i 64 anni, inseriti nel servizio di Educativa domiciliare, attivato di recente per la prima volta nel Comune vesuviano.

“Un insieme di attività – dichiara il sindaco Enzo Cuomo – che miglioreranno la qualità di vita delle 16 persone, intervenendo in diverse sfere del quotidiano e coinvolgendo le figure determinanti che supportano ogni giorno le persone con disabilità psichica.

In tal senso ci saranno interventi al domicilio ma anche e soprattutto nell’ambiente di vita, con l’obiettivo di superare barriere dovute ad isolamento ed emarginazione.

Il personale incaricato – precisa Cuomo – potrà quindi intervenire in diversi ambiti, come la cura della persona, il recupero della funzionalità e lo sviluppo delle capacità residue e ancora interventi per agevolare quei processi talvolta lunghi e complessi che portano ad una maggiore autonomia anche attraverso i servizi territoriali.

L’obiettivo – spiega il sindaco – è creare sempre più punti di riferimento per un sostegno concreto ai cittadini coinvolti nel progetto e alle loro famiglie. L’educativa domiciliare disabili psichici accresce quindi l’ampia possibilità di servizi alla persona che gli uffici delle Politiche Sociali quotidianamente coordinano sul territorio, garantendo assistenza e supporto.

Prossimo obiettivo sul quale stiamo lavorando – conclude il primo cittadino – è di organizzare tali servizi domiciliari anche alle persone affette dallo spettro autistico”.

Per info: 081.7862712 / 081.7862720 oppure mail: politiche.sociali@comune.portici.na.it